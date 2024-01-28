منافس مصر المحتمل جارية شاهد الآن تويتر دون تقطيع (0-0).. بث مباشر مشاهدة مباراة غينيا وغينيا الاستوائية يلا شوت في دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - شاهد الآن تويتر دون تقطيع (0-0).. بث مباشر مشاهدة مباراة غينيا وغينيا الاستوائية يلا شوت في دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا

منافسة إفريقية قوي بين منتخبي Guinea VS Equatorial Guinea اليوم الأحد، بث مباشر مشاهدة مباراة غينيا وغينيا الاستوائية بكأس أمم إفريقيا، شاهد الآن تويتر دون تقطيع (0-0).. بث مباشر مشاهدة مباراة غينيا وغينيا الاستوائية يلا شوت في دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا، ترتفع محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بمواجهات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا التي انطلقت أمس في أول مواجهات الأدوار الإقصائية.

منتخب غينيا يستعد للتصدي لتحدي غينيا الاستوائية في مباراة مثيرة ضمن دور الـ16 في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023. بعد تأهلهم من مجموعاتهم، يلتقي الفريقان على أرضية ملعب الحسن واتارا. يتصدر منتخب غينيا الاستوائية مجموعته، بينما حقق منتخب غينيا التأهل كثالث في مجموعته. المشجعون ينتظرون بفارغ الصبر هذا الصراع الكروي،

شاهد الآن تويتر دون تقطيع (0-0).. بث مباشر مشاهدة مباراة غينيا وغينيا الاستوائية يلا شوت في دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا

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مباراة غينيا وغينيا الاستوائية في كأس أمم إفريقيا

يواجه المنتخب الغيني الأول نظيره منتخب غينيا الاستوائية اليوم الأحد الموافق 28 يناير الجاري، في إطار ثالث منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

ويحتضن ملعب ستاد الحسن واتارا الأولمبي في أبيدجان العاصمة الايفوارية، المباراة بين الفريقين خلال فترة استضافة دولة كوت ديفوار البلد المستضيفة للمسابقة بداية من 13 يناير الماضي، حتى 11 فبراير المقبل.

متى موعد مباراة غينيا وغينيا الاستوائية بكأس أمم إفريقيا

وتنطلق صافرة أحداث مباراة غينيا وغينيا الاستوائية في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة السادسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، التاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

يذكر ان كان تأهل منتخب غينيا إلى دور الـ 16 من البطولة، بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، وضمن التأهل كأحد أفضل ثوالث من المسابقة.

بينما تأهل منتخب غينيا الاستوائية بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن نيجيريا صاحب الوصافة.

تشكيل مباراة غينيا وغينيا الاستوائية في كأس أمم إفريقيا

تشكيل غينيا الاستوائية:-

حراسة المرمى: خيسوس أونو

خط الدفاع: فريدريك نتشاما – إيفان سلفادور – خوسيه ماشين – جانيك سام

خط الوسط: باسيلو – كارلوس ماريتينز – ساؤول أوبينا – فيرنانديز - بابلو جانيت

خط الهجوم: إيميلو نسو.

تشكيل غينيا:-

حراسة المرمى: إبراهيم كونيه

خط الدفاع: أمادو دياورا – كمارا – موري كوناتيه - كمارا

خط الوسط: سيلا – دياخابي – دياكتيه – جوليان

خط الهجوم: مورجان بونو – محمد لاميني بايو.

القنوات الناقلة لمباراة غينيا وغينيا الاستوائية في كأس أمم إفريقيا

وتذاع أحداث مباراة عينيا وغينيا الاستوائية غينيا في بطولة كأس أمم إفريقيا اليوم، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، بالتحديد Bein sports HD 1 Max، Bein sports HD 2 Max، على أن يتوفر المعلق الرياضي محمد بركات مهمة التعليق على أحداث المباراة.

بطاقة تعريف مباراة غينيا وغينيا الاستوائية بكأس أمم إفريقيا

- التأهل لدور الـ16: منتخب غينيا الاستوائية يتصدر مجموعته في كأس أمم إفريقيا 2023، برصيد 7 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف عن نيجيريا. بينما يأتي منتخب غينيا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، محققًا التأهل كثالث أفضل المراكز.

- المواجهة في دور الـ16: المنتظرة مباراة اليوم تضع غينيا في مواجهة غينيا الاستوائية في دور الـ16 على أرضية ملعب الحسن واتارا.

- مكان وزمان اللقاء: المباراة ستُقام في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على ملعب الحسن واتارا.

- القنوات الناقلة: يمكن متابعة اللقاء عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max وbeIN Sports HD 2 Max، بتعليق المعلق محمد بركات.

- التحديات المتوقعة: يعد هذا الصراع كرويًا بين الفريقين فرصة لتحقيق التقدم في البطولة، وسيكون التركيز على الأداء والتكتيك حاسمًا للفوز في هذه المواجهة المثيرة.