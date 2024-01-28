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رياض - احمد صلاح - يتسأل الملايين من المصريين في الوقت الحالي، هل توجد قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والكونغو الديمقراطية على القمر الصناعي نايل سات، وذلك قبل انطلاق مواجهة الفريق الأول لكرة القدم لمنتخب مصر امام منتخب الكونغو الديمقراطية في دور ثمن نهائي بطولة كأس امم أفريقيا لكرة القدم في توقيت الساعة العاشرة من عشية اليوم الاحد الموافق الثامن والعشرين من شهر يناير الجاري بتوقيت جمهورية مصر العربية والساعة العاشرة مساء بتوقيت العاصمة السعودية الرياض والعاصمة القطرية الدوحة، في كوت ديفوار مستضيفة البطولة.

هل توجد قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر اليوم نايل سات

وجاء بحث المصريين عن قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر اليوم والكونغو، مع تصدر ايضا محرك البحث العالمي جوجل عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكونغو على القمر الصناعي نايل سات، بعدما تراجعت قناة الجزائرية الارضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، عن نقل مواجهة منتخب الوطني المصري ضد نظيرة الكونغو الديمقراطية في دور السادس عشر من شهر يناير الجاري، لذلك أصبح البحث لدي الملايين من المصريين في كيفية الحصول على تردد اي قناة مفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، من أجل متابعة لقاء منتخب مصر اليوم في بطولة الأميرة السمراء.

هل توجد قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والكونغو نايل سات

ولكن في حقيقة الأمر، لا توجد اي قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في دور ثمن نهائي بطولة كأس امم أفريقيا لكرة القدم على القمر الصناعي نايل سات، حيث الفتاة الوحيدة التي سوف قناة بين سبورت الرياضية القطرية وهي قناة مشفرة وليس مفتوحة، والقناة المفتوحة المتواجدة على القمر الصناعي نايل سات التي تنقل بعض المباريات من كأس امم أفريقيا هي قناة الجزائرية الارضية المفتوحة، ولكن اعلنت القناة عن عدم نقل مواجهة منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية مساء اليوم الاحد.

يذكر أن منتخب مصر صعد الي دور ثمن نهائي بطولة كأس امم أفريقيا لكرة القدم بعد أن حل في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد ثلاثة نقاط خلف منتخب الرأس الاخضر متصدر جدول المجموعة برصيد سبع نقاط،