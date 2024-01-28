انت الأن تتابع خبر رسميًا.. أبوجبل إعارة إلى الأهلي حتي نهاية الموسم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الإعلامي أحمد شوبير، إعارة محمد أبوجبل حارس مرمي البنك الأهلي إلى النادي الأهلي حتي نهاية الموسم بعد إصابة محمد الشناوي مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا.

أبوجبل إعارة إلى الأهلي حتي نهاية الموسم

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي اكس :” أبوجبل اعاره للأهلي لنهاية الموسم”.

وفي سياق متصل أكد أحمد شوبير، أن السويسري مارسيل كولر طلب من إدارة النادي الأهلي إتمام التعاقد مع حارس جديد بعد إصابة محمد الشناوي خلال مشاركته مع منتخب مصر ضد الرأس الأخضر في الجولة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا 2023.

وأوضح شوبير في برنامجه “مع شوبير” على راديو أون سبورت إف إم، وقبل مشاركة الفريق في البطولات الإفريقية وإغلاق القيد بعد أيام طلب كولر من الأهلي التعاقد مع حارس جديد، ولكن المفاوضات كانت مع الحارس محمد بسام ولكن سيراميكا كليوباترا رفضت رحيل حارسه.

واختتم شوبير: الأهلي رفض رحيل مصطفي شوبير بسبب عدم وجود بديل مثله في حراسة مرمي القلعة الحمراء، وأن عودة علي لطفي للفريق كلها مفاوضات غير حقيقة ليعلن شوبير اليوم الأحد إتمام صفقة انتقال أبوجبل إلى الأهلي.

موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

ومن المنتظر أن تقام مباراة مصر والكونغو الديمقراطية مساء اليوم الأحد الموافق 28 يناير 2024، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي في الإمارات وسلطنة عمان والساعة التاسعة بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

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