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أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره فريق أهلي جدة السعودي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على ستاد آل مكتوم، في نهائي كأس دبي للتحدي.

ملخص أهداف مباراة الزمالك ضد أهلي جدة

ونجح أبناء ميت عقبة في تحقيق الفوز على نظيره فريق أهلي جدة بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة دون رد، والتتويج بلقب كأس دبي للتحدي الودية.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، ملخص أهداف مباراة الزمالك ضد أهلي جدة في نهائي كأس دبي للتحدي

جاء هدف الزمالك في الدقيقة 31 من أحداث الشوط الأول للمباراة، عن طريق محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الأبيض.

وحاول لاعبي أهلي جدة في الضغط خلال أحداث الشوط الأول، لإحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى.

وجاء الهدف الثاني للأبيض في الدقيقة 48 من أحداث الشوط الثاني للمباراة، عن طريق اللاعب يوسف إبراهيم أوباما.

فيما نجح عمار ياسر لاعب الزمالك الشاب، في إحراز الهدف الثالث للقلعة البيضاء، في الدقيقة 88 من أحداث المباراة.

وبهذا الفوز نجح أبناء ميت عقبة في التتويج ببطولة كأس دبي للتحدي، التي تقام على الأراضي الإماراتية وتحديدًا دبي.