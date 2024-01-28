نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يكتسح نيوبورت كونتي بالأربعة ويتأهل لدور الـ16 بكأس الاتحاد الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد إلى دور الـ16 بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز أمام نيوبورت كونتي بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "رودني باراد"، ضمن منافسات ذهاب الدور الرابع.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد ونيوبورت كونتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

سجل برونو فيرنانديز أول أهداف اللقاء لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول، بعد تبادل التمريرات بينه وبين أنتوني، أنهاها فيرنانديز بتسديدة أرضية قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف كوبي ماينو الهدف الثاني لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 13، بعد تمريرة من ديوجو دالوت إلى زميله ماينو الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بالقائم الأيمن للمرمى وسكنت الشباك.

وقلص براين موريس الفارق لصالح نيوبورت كونتي في الدقيقة 36، بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بالقائم الأيمن للمرمى وسكنت الشباك.

وأحرز ويل إيفانز الهدف الثاني والتعادل لصالح نيوبورت كونتي في الدقيقة 47، بعد عرضية أرضية من آدم لويس من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها إيفانز بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك على يسار الحارس بايندير.

ونجح أنتوني ماثيوس في تسجيل الهدف الثالث لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 68، بعد تسديدة من لوك شاو من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بالقائم الأيسر للمرمى ليتابعها أنتوني بتسديدة أخرى، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 4+90، سجل راسموس هويلوند الهدف الرابع لصالح مانشستر يونايتد، بعد تسديدة من أوماري فورسون، تصدى لها الحارس ليتابعها هويلوند بتسديدة أخرى، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.