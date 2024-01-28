أحمد جودة - القاهرة - مبارايات هامة في جولة الحسم بدورى المحترفين

تقام الاثنين الجولة التاسعة عشر الجولة الأخيرة بدوري المحترفين لكرة القدم.

مباريات المحترفين



1-مكادى مع بتروجيت

على ستاد خالد بشارة يلتقي فريق مكادى صاحب المركز السادس عشر بقيادة برصيد 15 نقطة مع فريق بتروجيت متصدر المجموعة بقيادة سيد عيد برصيد 42 نقطة.

2- لافيينا مع وادي دجلة

على ملعب الاسيوطي يلعب فريق لافيينا صاحب المركز الخامس بقيادة احمد صلاح برصيد 31نقطة مع فريق وادي دجلة وصيف المجموعة بقيادة الكرواتي توليتش برصيد 35 نقطة.

3- بترول أسيوط مع السكة الحديد

على ستاد البترول يصطدم فريق بترول اسيوط صاحب المركز السادس بقيادة احمد عبد المقصود برصيد 28 نقطة مع فريق السكة الحديد صاحب المركز الثامن بقيادة امير عزمي مجاهد برصيد 26 نقطة.

4- غزل المحلة مع دكرنس

على ستاد غزل المحلة يواجه فريق غزل المحلة صاحب المركز الرابع بقيادة احمد عيد عبد الملك برصيد 32 نقطة مع فريق دكرنس صاحب المركز الخامس عشر بقيادة حسن موسى برصيد 21 نقطة.

5- مصر للمقاصة مع طنطا

يشهد ملعب نادي الترسانة لقاء بين فريق مصر للمقاصة صاحب المركز التاسع عشر بقيادة طارق حجاج برصيد 9 نقاط مع فريق طنطا صاحب المركز التاسع بقيادة عمرو انور برصيد 26 نقطة.

6- حرس الحدود مع جمهورية شبين

يستضيف ستاد حرس الحدود لقاء صعب بين فريق حرس الحدود صاحب المركز الثالث بقيادة محمد مكي برصيد 33 نقطة مع فريق جمهورية شبين صاحب المركز السابع عشر بقيادة ابو العينين شحاته برصيد 14 نقطة.

7- ابو قير للاسمده مع راية

على ملعب نادي ابو قير يحل فريق راية صاحب المركز السابع بقيادة محمد حليم برصيد 27 نقطة ضيفًا على فريق ابو قير للاسمده صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمد عطيه برصيد 24 نقطة.

8- اسوان مع بروكسي

على ستاد اسوان يستقبل فريق اسوان صاحب المركز الثالث عشر بقيادة هشام زكريا برصيد 22 نقطة فريق بروكسي صاحب المركز العاشر بقيادة محمد حامد برصيد 26 نقطة.

9- القناة مع النصر للتعدين

على ملعب نادي القناة ولقاء سهل بين فريق القناة صاحب المركز الحادي عشر بقيادة احمد العجوز برصيد 25 نقطة مع فريق النصر للتعدين متذيل المجموعة بقياده عطيه صابر برصيد 6 نقاط.

10- وي مع النجوم

على ستاد السلام ولقاء بين فريق

وي صاحب المركز الرابع عشر بقيادة هاني العقبي برصيد 21 نقطة مع فريق النجوم صاحب المركز الثامن عشر بقيادة احمد ساري برصيد 13 نقطة.





ترتيب المجموعة

1- بتروجيت 42 نقطة

2- وادي دجلة 35 نقطة

3- حرس الحدود 33 نقطة

4- غزل المحلة 32 نقطة

5- لافيينا 31 نقطة

5- غزل المحلة 29 نقطة

6- بترول أسيوط 28 نقط

7- راية 27 نقطة

8- السكة الحديد 26 نقطة

9- طنطا 26 نقطة

10- بروكسي 26 نقطة

11- القناة 25 نقطة

12- ابو قير 24 نقطة

13- اسوان 22 نقطة

14- دكرنس 21 نقطة

15- وى 21 نقطة

16- مكادى 15 نقطة

17- جمهورية شبين 14 نقطة

18- النجوم 13 نقطة

19- مصر للمقاصة 9 نقاط

20- النصر للتعدين 6 نقاط