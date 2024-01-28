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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة منتخب مصر تويتر: مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر اليوم يلا شوت، في مباراة دور الستة عشر، يواجه المنتخب المصري تحديًا صعبًا حينما يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراة مرتقبة. تترقب الجماهير المصرية هذه المواجهة بشغف، حيث تتطلع لرؤية فريقها يتوج بلقب الكأس الذي غاب عنه منذ 14 عامًا، منذ نسخة عام 2010.

تمكّن المنتخب المصري من التأهل إلى دور الستة عشر بصعوبة، حيث حقق المركز الثاني في المجموعة الثانية بعد تعادله في مباراته الأخيرة أمام كاب فيردي بنتيجة 2-2. وقد انتهت بنفس النتيجة مباراتيه الأخريين في المجموعة أمام موزمبيق وغانا.

بث مباشر مباراة منتخب مصر يلا شوت

تعاني الفراعنة من مشكلة الإصابات التي أثرت على تشكيلتهم، حيث غادر محمد صلاح نجم ليفربول المعسكر للعلاج في إنجلترا، وأثار ذلك غضبًا كبيرًا في مصر.

كما تعرض إمام عاشور لإصابة في الرأس خلال التدريبات ولن يشارك في مباراة الكونغو، وعانى عمر مرموش لاعب آنتراخت فرانكفورت من نزلة برد ومن المتوقع أن يشارك في المباراة بعد تعافيه، بعد محمد الشناوي الذي عانى من إصابة في الكتف.

بث مباشر مباراة منتخب مصر تويتر

أكد المدرب البرتغالي روي فيتوريا أن مواجهة الكونغو لن تكون سهلة، حيث تغيرت الحسابات بعد مرحلة المجموعات، وأن المنتخب المصري يدخل كل مباراة بروح النهائي.

من ناحية أخرى، تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية بعد حصد 3 نقاط واحتلال المركز الثاني في المجموعة السادسة، وتفوق على زامبيا وتنزانيا.

بث مباشر مباراة مصر والكونغو يوتيوب

أكد المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر أن مباراة مصر ستكون صعبة، حيث يعتبر المنتخب المصري من المرشحين للفوز بالبطولة، ولكن اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم لتجاوز التحدي المطروح من الفراعنة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو في كاس الامم الافريقية 2023

تأتيكم مباراة مصر والكونغو بث مباشر سوف تكون منقولة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس صاحبة حقوق بث بطولة كأس إفريقيا 2023 في المنطقة العربية.

مباراة مصر والكونغو اليوم القنوات الناقله

beIN Sports HD 1 Max

beIN Sports HD 2 Max

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد الكونغو في كأس أمم إفريقيا 2023

تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

القنوات المجانيه الناقله لمباراه مصر والكونغو

قناة tvt التوجولية (مفتوحة)

عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 275002.

قنوات TV 5.8 (مفتوحة)

القمر الصناعي تركسات 42 شرقًا

تردد 12356 H

معدل ترميز 7100

تردد قناة Ortb البينينية (مفتوحة)

عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 275004.

تردد قناة TRT (مفتوحة)

عبر قمر يوتلسات 7 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 275005.

تردد قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة)

عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

كيفية مشاهدة بث مباشر مباراة مصر والكونغو في أمم إفريقيا؟

سيكون البث المباشر عبر الانترنت لمباراة مصر والكونغو في كأس إفريقيا متاحًا من خلال المنصات التالية، وهو تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

من هو معلق مباراة منتخب مصر اليوم؟

تم إسناد مهمة التعليق على مباراة مصر والكونغو للمعلق المصري علي محمد علي.

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ستكون هذه هي المواجهة الخامسة في تاريخ بطولة كأس أمم إفريقيا بين المنتخب المصري ومنتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقد تفوق المنتخب المصري في ثلاثة من الأربع مواجهات السابقة، في حين انتصر منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية في مباراة واحدة.

تقابلت مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية مرتين في مراحل خروج المغلوب في كأس أمم إفريقيا. فاز كل منهما مرة واحدة، حيث فازت جمهورية الكونغو الديمقراطية بنتيجة 3-2 في نصف النهائي عام 1974، وفازت مصر بنتيجة 4-1 في ربع النهائي عام 2006. وفي كلتا المناسبتين، فاز المنتخب الفائز في المباراة بلقب البطولة في ذلك العام، حيث فازت جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 1974 وفازت مصر في عام 2006.

تأهل كل من مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى مرحلة خروج المغلوب في كأس أمم إفريقيا 2023 بعد تحقيق ثلاث تعادلات في مباريات دور المجموعات، وهذا يعد إنجازًا نادرًا، حيث لم يتمكن سوى أربعة منتخبات سابقة من التأهل بتحقيق ثلاث تعادلات في المرحلة الأولى منذ عام 1996، وجمهورية الكونغو الديمقراطية كانت أيضًا أول منتخب يحقق ذلك مرتين في عام 2015 وعام 2019.

تجاوزت أربع مباريات من آخر سبع مباريات لمنتخب مصر في مراحل خروج المغلوب في كأس أمم إفريقيا إلى ركلات الترجيح، حيث فاز المنتخب في ثلاث مباريات وخسر في مباراة واحدة.

وفشل منتخب مصر في تسجيل أهداف في أربع من آخر خمس مباريات في المراحل الإقصائية، والمباراة الوحيدة التي نجح فيها في التسجيل كانت في الفوز 2-1 على المغرب في ربع النهائي عام 2021.

تأهل منتخب مصر من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا 2023 بتحقيق ثلاث تعادلات بنتيجة 2-2 في كل مباراة. وقد أصبح أول منتخب يتأهل من دور المجموعات رغم تلقيه هدفين في جميعمبارياته في هذه المرحلة.

في دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا 2023، قام منتخب مصر بتسديد 59 تسديدة، وهو أعلى عدد من التسديدات في البطولة من قبل أي منتخب آخر.

فقط المنتخب المغربي قام بتسديد 18 تسديدة على المرمى، وهو العدد الأعلى بعد مصر. وعلى الجانب الآخر، تعرض منتخب مصر لأقل عدد من التسديدات على مرماه، حيث تلقوا 18 تسديدة فقط، وهو نفس عدد التسديدات التي تعرضت لها جمهورية الكونغو الديمقراطية.