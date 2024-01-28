نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيتوريا يعلن عن تشكيل منتخب مصر أمام الكونغو في أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن تشكيل فريقه لمواجهة منتخب الكونغو في العاشرة مساء اليوم الأحد - بتوقيت القاهرة - بث مباشر مصر والكونغو يلا شوت ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ وجاء كالتالي:



محمد أبو جبل

أحمد فتوح

أحمد حجازي

محمد عبد المنعم

محمد هاني

حمدي فتحي

مروان عطية

محمد النني

أحمد سيد زيزو

محمود تريزيجيه

مصطفي محمد.

دكة البدلاء:

محمد صبحي - أحمد الشناوي - عمر كمال - علي جبر - ياسر ابراهيم - محمد حمدي - مهند لاشين - محمود حمادة _ محمود كهربا - مصطفي فتحي - عمر مرموش - أحمد حسن كوكا