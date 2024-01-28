لاعبي الزمالك يحتفلون مع الجماهير بالتتويج بكأس دبي للتحدي الودية

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أحمد جودة - القاهرة - قام لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالاحتفال مع جماهير الأبيض الموجودة باستاد آل مكتوم بعد الفوز ببطولة كأس دبي للتحدي عقب التغلب على أهلي جدة بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.

لاعبي الزمالك يحتفلون مع الجماهير

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على التوجه للجماهير الموجودة في المدرجات للاحتفال معهم بعد الفوز على الأهلي السعودي والتتويج باللقب.

وهتفت جماهير الزمالك للاعبين بعد الفوز باللقاء وحصد اللقب، وطالبت بمواصلة الانتصارات في الفترة المقبلة والمنافسة على الدوري وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبهذا الفوز نجح أبناء ميت عقبة في التتويج ببطولة كأس دبي للتحدي، التي تقام على الأراضي الإماراتية وتحديدًا دبي.