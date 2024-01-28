نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوبورت كونتي اليوم الأحد 28-1-2024 في كأس الاتحاد الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة مانشستر يونايتد ونيوبورت كونتي بفوز اليونايتد بأربعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "رودني باراد"، ضمن منافسات الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوبورت كونتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

افتتح برونو فيرنانديز أول أهداف اللقاء لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول، بعد تبادل التمريرات بينه وبين أنتوني، أنهاها فيرنانديز بتسديدة أرضية قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف كوبي ماينو الهدف الثاني لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 13، بعد تمريرة من ديوجو دالوت إلى زميله ماينو الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بالقائم الأيمن للمرمى وسكنت الشباك.

وقلص براين موريس الفارق لصالح نيوبورت كونتي في الدقيقة 36، بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بالقائم الأيمن للمرمى وسكنت الشباك.

وأحرز ويل إيفانز الهدف الثاني والتعادل لصالح نيوبورت كونتي في الدقيقة 47، بعد عرضية أرضية من آدم لويس من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها إيفانز بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك على يسار الحارس بايندير.

ونجح أنتوني ماثيوس في تسجيل الهدف الثالث لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 68، بعد تسديدة من لوك شاو من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بالقائم الأيسر للمرمى ليتابعها أنتوني بتسديدة أخرى، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وسجل راسموس هويلوند الهدف الرابع لصالح مانشستر يونايتد في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 4+90، بعد تسديدة من أوماري فورسون، تصدى لها الحارس ليتابعها هويلوند بتسديدة أخرى من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.