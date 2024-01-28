نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب جيرونا يعلق على منافسة ريال مدريد في الليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أدلى ميشيل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جيرونا بتصريحات نارية بشأن منافسة نادي ريال مدريد على لقب بطولة الدوري الإسباني 2023-2024.

واستطاع فريق جيرونا تحقيق الانتصار أمام نظيره فريق سيلتا فيجو بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في الجولة الثانية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني.

وتحدث ميشيل في تصريحات له عقب إنتهاء مباراة جيرونا ضد سيلتا فيجو قائلا:" النقاط الثلاث اليوم تجعلنا أقرب بكثير إلى أوروبا، نعم، كونك في الصراع على دوري أبطال أوروبا، على بعد عشر مباريات من النهاية".

وحول مستوى فريقه المتقارب مع ريال مدريد تابع:" ربما يكون كذلك، لكن لا أعتقد أننا سنصل إلى مستواهم".

واحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي جيرونا صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 55 نقطة بينما يتواجد ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 54 نقطة.