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أحمد جودة - القاهرة - شاهد دون اشتراك Egypt × Congo .. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا (0-0)

جولة نارية ومنافسة إفريقية قوية بين منتخبي Egypt Vs Congo اليوم الأحد، بث مباشر مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بكأس أمم إفريقيا 2023، شاهد دون اشتراك Egypt × Congo.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا (0-0)، تنطلق مسيرة التحدي والفخر في قلب كرة القدم الإفريقية، حيث يتواجه منتخب مصر والكونغو الديمقراطية في مواجهة مثيرة تعتبر فصلًا مهمًا في رحلة كأس أمم إفريقيا 2023. في ملعب سان بيدرو في كوت ديفوار، ستشتعل المشاعر وتتصارع العناصر لصناعة لحظات لا تُنسى.

يدخل منتخب مصر الملعب بروح البطولة وغياب العديد من الوجوه البارزة، بينما يسعى منتخب الكونغو الديمقراطية لكتابة فصل جديد في تاريخه بتحقيق الفوز والتقدم في البطولة. تلتقي قوتان عظيمتان، يرصد العالم الرياضي كل تحرك في هذه المواجهة المثيرة، حيث يتلاقى الحماس والمهارة في ساحة المنافسة.

شاهد دون اشتراك Egypt × Congo.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا (0-0)

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مباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية بكأس أمم إفريقيا

يلتقى المنتخب الوطني المصري الأول نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية اليوم الأحد 28 يناير الجاري، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا الجارية 2023.

يفتتح ملعب ستاد سان بيدرو في دولة كوت ديفوار البلد المستضيفة للمسابقة، خلال الفترة من 13 يناير الماضي، حتى يوم 11 فبراير المقبل أبوابة ليحتضن المباراة بين الفريقين.

متى موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بكأس أمم إفريقيا؟

ومن المقرر أن تكون مباراة منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية اليوم في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت أبو ظبي، والتاسعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

وكان عمل الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها بدور المجموعات من البطولة، من أجل تحسين النتائج ومواصلة التمسك بحلم التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا.

تاريخ مواجهات منتخب مصر والكونغو الديمقراطية

إلتقى منتخب مصر ضد منتخب الكونغو الديمقراطية من قبل في 12 مباراة، 8 رسمية و4 ودية، حسم الفراعنة الفوز في 8 مواجهات، وهزم في لقاء وحيد، وتعادل 3 لقاءات آخرين.

يعود آخر اللقاءات التي جمعت بين منتخب مصر والكونغو الديمقراطية بكأس أمم إفريقيا، لعام 2019 بكأس أمم إفريقيا في دور المجموعات، وانتهت المباراة بهدفين نظيفين على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، سجلهما محمد صلاح وأحمد المحمدي.

كيف تأهل منتخب مصر من دور المجموعات؟

تأهل منتخب مصر الأول من دور المجموعات بعدما احتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية من البطولة برصيد 3 نقاط، خلف منتخب الرأس الأخضر المتصدر برصيد 7 نقاط، حيث تعادل في جميع مباريات بنتيجة 2-2.

كيف تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية من دور المجموعات؟

كما تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية بعدما احتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط، خلف منتخب المغرب، جمعهم من 3 تعادلات، حيث تعادل لقاءين بنتيجة 1-1. الآخر تعادل سلبي.

حكم مباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية بكأس أمم إفريقيا

واسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف مهمة تحكيم مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، للحكم الجنوب أفريقي توم أبو نجيل، ويعاونه من ليستوتو سورو فاتسواني مساعد أول، رفقة لوبيز إيفانيلدو أوليفيرا مساعد ثاني، وأحمد هيرالال حكم رابع، ويجلس على تنقية الفيديو الغاني دانيال لاريا ويراقفه كلا من السنغالي عيسى سي، والزامبي ديانا شيكوتيشا.

تشكيل مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بكأس أمم إفريقيا

تشكيل منتخب مصر:-

كشف الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم تحت قيادة روي فيتوريا المدير الفني، عن تشكيل الفريق لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية بعد قليل.

وجاء تشكيل الفراعنة كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: أحمد فتوح، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، محمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، محمد النني

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، مصطفي محمد.

مقاعد البدلاء:-

محمد صبحي - أحمد الشناوي - عمر كمال - علي جبر - ياسر ابراهيم - محمد حمدي - مهند لاشين - محمود حمادة _ محمود كهربا - مصطفي فتحي - عمر مرموش - أحمد حسن كوكا.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، نظيره الفائز من المباراة المقامة حاليًا بين غينيا وغينيا الاستوائية.

تشكيل منتخب الكونغو الديمقراطية:-

حراسة المرمى: مباسي نزاو

خط الدفاع: كالولو، مبيمبا، باتوبيسيكا، ماسوكو

خط الوسط: بيكيل، موتوماسي، كاكوتا

خط الهجوم: سيلاس، فيستون ماييلي، ويسا يوان.

غيابات منتخب مصر:-

ويغيب عن منتخب مصر قائد المنتخب الوطني محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي للإصابة في شد بالعضلة الخلفية، بجانب غياب محمد الشناوي حارس منتخب مصر والنادي الأهلي بعد إصابته بخلع في الكتف، إضافة إلى أمام عاشور للإصابة في المران وعدم تمثاله الشفاء، وعمر مرموش للإصابة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو بكأس أمم إفريقيا

وتنتقل أحداث مباراة منتخب مصر ضد منتخب الكونغو الديمقراطية عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، بالتحديد قناة Bein sports HD 1 Max.

تردد قناة Bein sports HD 1 Max على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معدل الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

ترددات القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة مصر والكونغو بكأس أمم إفريقيا

قناة tvt التوجولية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 275002.

قنوات TV 5.8 (مفتوحة) القمر الصناعي تركسات 42 شرقًا

التردد: 12356

معدل الاستقطاب: H

معدل ترميز: 7100

تردد 12346

معدل الاستقطاب: H

معدل ترميز: 96003

تردد قناة Ortb البينينية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 275004.

تردد قناة TRT (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 7 شرق

التردد: 11900

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 275005

تردد قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

هل تذاع مباراة مصر والكونغو عبر قناة الجزائرية الأولى؟

كانت أعلنت قناة الجزائرية الرياضية عن نقلها أحداث مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات دور الـ 16 من البطولة.

تردد قناة الجزائرية الرياضية عبر القمر الصناعي النايل سات

التردد: 11680

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الجزائرية الرياضية عبر القمر الصناعي هوت بيرد

القمر الصناعي: 12577.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الارضية الجزائرية عبر القمر الصناعي قمر استرا

القمر الصناعي: استرا

التردد: 12577

معدل الترميز 27500

معدل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

بطاقة تعريف مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بكأس أمم إفريقيا

1. التأهل للدور الـ16:

- منتخب مصر والكونغو الديمقراطية قد حققا التأهل لدور الستة عشر من كأس أمم إفريقيا 2023.

2. تصنيف المجموعات:

- منتخب مصر احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 3 نقاط.

- منتخب الكونغو الديمقراطية جاء في المركز الثاني أيضًا في مجموعته برصيد 3 نقاط.

3. غيابات في صفوف مصر:

- غياب محمد صلاح بسبب الإصابة.

- غياب إمام عاشور بسبب بروتوكول العلاج الطبي.

- غياب محمد الشناوي بسبب إصابة في الكتف.

4. أداء الكونغو الديمقراطية:

- تألق منتخب الكونغو الديمقراطية في مرحلة المجموعات، حيث احتل المركز الثاني.

5. مكان وزمان المباراة:

- المباراة ستقام في ملعب سان بيدرو بكوت ديفوار.

- الزمان: اليوم الأحد 28 يناير، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

6. البث التلفزيوني:

- المباراة ستنقل عبر قناة "bein sports MAX 1".

سنشهد على مواجهة مثيرة تجمع بين حماس الجماهير ورغبة الفرق في تحقيق الانتصار والتأهل إلى المراحل القادمة في أحد أبرز الأحداث الرياضية على الساحة الإفريقية.