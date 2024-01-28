انت الأن تتابع خبر قرار عبد الله السعيد لتسهيل انتقاله للزمالك.. تعرف عليه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد قرار عبد الله السعيد لتسهيل انتقاله للزمالك من الأشياء التاريخية التي تم الكشف عنها مؤخراً، وهو صانع الألعاب في بيراميدز واقترب للنادي الأبيض أثناء فترة الانتقالات الشتوية الجارية في الوقت الحالي.

قرار عبد الله السعيد لتسهيل انتقاله للزمالك

وجاء قرار عبد الله السعيد لتسهيل انتقاله للزمالك بشكل مفاجئ أمام الجميع، وهو الذي أتم اتفاقه مع إدارة النادي الأبيض، وفي الوقت الحالي يعمل على حسم الأمور مع بيراميدز، وهذا ما تم التأكيد عليه من خلال العديد من التقارير الصحفية.

وبالرغم من أن نادي بيراميدز لم يقوم بإصدار أي قرار رسمي بخصوص اقتراب انتقال السعيد، ولكن يوجد العديد من المصادر في النادي التي أكدت على أن اللاعب يقوم برفض عقد التجديد معهم، وأيضاً عرض التنازل عن جميع مستحقاته إلى صالح الانتقال لنادي الزمالك.

حسم صفقة انتقال عبد الله السعيد للزمالك