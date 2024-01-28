مصر ضد كونغو كينشاسا Yalla shoot | يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة مصر والكونغو اليوم في أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة مصر والكونغو يلا شوت اليوم في أمم أفريقيا

مصر ضد كونغو كينشاسا Yalla shoot | بث مباشر مشاهدة مباراة مصر والكونغو اليوم في أمم إفريقيا، منتخب مصر يستعد لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية اليوم الأحد، الموافق 28 يناير 2024، في إطار مباريات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا التي تقام حاليًا في كوت ديفوار.

مصر ضد الكونغو بث مباشر الجزائرية

يثير السؤال الذي يتعلق بتذيع قناة الجزائرية الأرضية مباراة مصر والكونغو اهتمامًا كبيرًا بين جماهير كرة القدم المصرية. ومع ذلك، كانت هناك بعض التغييرات في الإعلانات الخاصة بالقناة في الأيام الأخيرة.

فقد أعلنت الجزائرية الأرضية في وقت سابق عن نقل المباراة مباشرة، ولكن بعدها أعلنت عدم إذاعتها. وبالتالي، ستكون مجموعة قنوات بي إن سبورتس هي القنوات المحتملة لنقل مباراة مصر والكونغو اليوم.

تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 في البطولة بعد تحقيق التعادل في المباراة السابقة أمام منتخب كاب فيردي، وتصدر المنتخب المصري المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط.

بالمثل، احتل منتخب الكونغو الديمقراطية المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط، مما ساهم في تأهله إلى دور الـ16. يترقب الجمهور بفارغ الصبر هذه المباراة المثيرة والتنافسية بين الفريقين.

هل قناة الجزائر المفتوحة تنقل مباراة مصر والكونغو؟

تم بث مباراة الكاميرون ونيجيريا على القناة الجزائرية الأرضية يوم السبت الماضي، الموافق 27 يناير 2024. انتهت المباراة بفوز منتخب نيجيريا بنتيجة 2-0، مما أدى إلى خروج منتخب الكاميرون من بطولة كأس أمم إفريقيا.

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تم بث مباراة مصر الافتتاحية أمام موزمبيق على القناة الجزائرية الأرضية المفتوحة، ولكنها لم تقم بنقل المباراتين التاليتين لمنتخب مصر مع غانا وكاب فيردي.

على الرغم من إعلان القناة الجزائرية المجانية على النايل سات عن نقل مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية، إلا أنها قررت فيما بعد عدم بث المباراة.

ووفقًا للإعلان الصادر عن شبكة قنوات بين سبورت، ستنقل قناة بين سبورت ماكس المشفرة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو اليوم؟

وستكون قنوات بي إن سبورتس هي المحطات التي ستنقل المباراة عبر قنواتها "beIN SPORTS Max HD 1" و"beIN SPORTS Max HD 2" و"beIN SPORTS Max HD 3".

ما هو موعد مباراة مصر والكونغو اليوم؟

أعلن الاتحاد الإفريقي "كاف" مواعيد مواجهات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية القائمة حاليًا في كوت ديفوار، ليأتي موعد مباراة منتخب مصر اليوم ضد الكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا 2023 كما يلي:

الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والقدس.

الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان.

الساعة التاسعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

من هو حكم مباراة منتخب مصر ضد الكونغو؟

أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الحكم الذي سيقود مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

تم تعيين الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيل لإدارة اللقاء، بمساعدة الحكم التقني الغاني دانيل لاريا.

تبلغ توم أبونجيل من العمر 31 عامًا وهو يعمل كشرطي في جنوب إفريقيا.

سبق لأبونجيل أن قاد مباراتين في مرحلة المجموعات في البطولة الحالية لكأس أمم إفريقيا، حيث أدار مباراة نيجيريا ضد غينيا الاستوائية ومباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو.

تشكيل مصر ضد الكونغو

حراسة المرمى: محمد أبو جيل

الدفاع: أحمد فتوح - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمد هاني

الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - محمد النني “زيزو”

الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - مصطفى فتحي “زيزو”

مصر ضد الكونغو. التاريخ يتحدث

تاريخ مواجهات منتخب مصر والكونغو الديمقراطية مميز بالعديد من المباريات الرسمية والودية بين الفريقين، تمت لعب 12 مباراة عامة بينهما، حيث تمكن منتخب مصر من الفوز في 8 مباريات، في حين فاز منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراة واحدة، وانتهت 3 مباريات بالتعادل.

وعند النظر إلى تاريخ مواجهاتهما في بطولة كأس الأمم الإفريقية، تمت المواجهة بينهما في 4 نسخ رسمية للبطولة في عام 1970 و1974 و2006 و2019، تمكن منتخب مصر من الفوز في 3 من تلك المباريات، في حين حقق منتخب الكونغو الديمقراطية الفوز في مباراة واحدة.

مصر ضد الكونغو.. تصريحات المدربين

نقل موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبارات المدرب البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، حول المباراة المرتقبة أمام الكونغو الديمقراطية.

أكد فيتوريا أن المباراة هامة، لكنها ليست أكثر من الثلاث مباريات الأخيرة. وأشار إلى أنه عندما وصلوا إلى هذه المرحلة، علموا أنهم سيخوضون مباراة نهائية فقط، ولذلك ستكون هناك نهائي آخر أمام الكونغو.

وأضاف فيتوريا أن الكونغو هي فريق جيد وسيكون من الصعب التغلب عليه. أشار إلى أن فريقه غير مئة في المئة جاهز بسبب الإصابات التي تعرض لها لاعبوه، وعليهم التعامل مع هذا الأمر.

وختم فيتوريا حديثه بتأكيد أنهم واجهوا بعض الحظ السيء منذ البداية، ولكن هذا هو طبيعة كرة القدم. أعرب عن طموحهم وأنهم سيضعون إمكانياتهم على المحك. وأكد أن جميع المنتخبات في البطولة متساوية.

من جانبه، أشار مدرب الكونغو الديمقراطية، سيباستيان ديسابر، إلى أنه من الواضح أن مصر هي المرشحة في هذه المباراة. وأعرب عن استعداد فريقه للمغامرة وأن هذا الموقف يناسبهم.

أكد أن المباراة ستكون صعبة، لأنهم يعرفون إمكانيات مصر، ولكنهم يعلمون أيضًا أنهم لديهم القدرة على التقدم.

وأضاف أنهم قد أظهروا أشياء مثيرة للاهتمام حتى الآن، ولكنهم بحاجة لتحقيق الانتصارات لتأكيد صحتها.

وأكد على أن المباراة ستكون مباراة خروج المغلوب، وأنهم سيبذلون قصارى جهدهم للفوز، وأشار إلى حماس لاعبي المنتخب وأنهم سيتبعون طريقة لعبهم، مع رغبتهم في إظهار أن جمهورية الكونغو قد عادت.

تشكيلة مصر الرسمية ضد الكونغو