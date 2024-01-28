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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة بعد الفوز أمام نيوبورت كونتي بنتيجة 4-2 في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "رودني باراد" في ذهاب الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024.

موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة بعد الفوز أمام نيوبورت كونتي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على نظيره وولفرهامبتون يوم الخميس المقبل 1-2-2024 على ملعب "مولينيو"، وذلك في إطار الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون يوم الخميس المقبل في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر والربع صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون مساء الخميس المقبل، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني عامر الخوذيري.