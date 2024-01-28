نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روقا: لم يحالفنا في دورة أبوظبي الودية.. وتعاهدنا على الفوز بكأس دبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن لاعبي الفريق كانوا في حالة تركيز شديدة خلال بطولة كأس دبي للتحدي، التي أقيمت بدبي خلال الفترة الأخيرة.



وقال روقا في تصريحات عقب الفوز على أهلي جدة السعودي في نهائي البطولة:" التوفيق لم يحالفنا في دورة أبوظبي الودية، ونشكر مجلس إدارة النادي على دعم ومساندة الفريق".



وتابع:" أشكر الكابتن معتمد جمال المدير الفني وكابتن أحمد مجدي المدرب العام على تحملهم للكثير في الفترة الماضية وعملهم بإخلاص".



واختتم محمد أشرف روقا حديثه قائلًا:" لن أستطيع أن أعطي جمهور الزمالك حقه مهما تحدثت، وأشكرهم على مساندة الفريق الدائمة، ونسعى لاسعادهم في الفترة المقبلة".

وتوج الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة السعودي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في نهائي البطولة.