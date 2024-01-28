نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب جيرونا يكشف موقفه من تدريب برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث المدرب ميشيل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جيرونا عن موقفه من تولي القيادة الفنية لنادي برشلونة في الموسم المقبل 2024-2025.

وأعلن المدرب تشافي رحيله عن نادي برشلونة نهاية الموسم الحالي عقب الهزيمة الثقيلة أمام فريق فياريال بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في الليجا.

وقال ميشيل عن إمكانية تدريب برشلونة في الموسم القادم في تصريحات له:" تشافي أفضل من يعرف برشلونة وأنا لدي عقد حتى 2026، تشافي هو برشلونة".

وتمكن فريق جيرونا من تحقيق الفوز أمام نظيره فريق سيلتا فيجو بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في الجولة الثانية والعشرين.