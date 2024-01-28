نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافس مصر.. أفيال غينيا تدهس غينيا الإستوائية 90+ وتتأهل إلى ربع نهائي أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن منتخب غينيا من الفوز على منتخب غينيا الاستوائية بنتيجة 1-0 في المباراة التي أُقيمت اليوم الأحد على ملعب إبيمبي الأولمبي، ضمن دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023. وسيواجه منتخب غينيا الفائز بين مصر والكونغو الديمقراطية في ربع النهائي.

أحداث مباراة غينيا وغينيا الإستوائية

انتهت مباراة منتخب غينيا الاستوائية بعشرة لاعبين ابتداءً من الدقيقة 55، ورغم أنهم أهدروا ركلة جزاء في الدقيقة 69، إلا أن محمد بايو قلب الموازين بتسجيله هدفًا في الثواني الأخيرة من المباراة.

بدأت المباراة بتسديدة من محمد بايو في الدقيقة الثالثة ارتفعت فوق العارضة. وبينما لم تشهد الشوط الأول أهدافًا، ظلت الكرة تتحرك في منتصف الملعب دون خطورة فعلية.

في الشوط الثاني، بدأت غينيا الاستوائية في تهديد المرمى، ورغم تسديدة إيميليو إنسوي التي اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 47، إلا أن هدفًا رأسيًا من موري كوناتي في الدقيقة 54 تم إلغاؤه بداعي التسلل.

شهدت المباراة لحظة حاسمة في الدقيقة 55 حين تلقى فيديريكو بيكورو بطاقة حمراء مباشرة، مما أدى إلى تقليل أعداد منتخب غينيا الاستوائية إلى 10 لاعبين.

وبعد عودة الحكم إلى تقنية الفيديو، احتسب ركلة جزاء لصالح غينيا الاستوائية في الدقيقة 67، إلا أن ركلة الجزاء أهيبت عن طريق إيميليو إنسوي في الدقيقة 69.

في الدقيقة 81، أنقذ الحارس أوونو رأسية سيرهو جيراسي، وبينما اضطر منتخب غينيا إلى اللعب بشكل دفاعي، أضاع إبراهيم دياكيتي فرصة سهلة في الدقيقة 85.

وفي الوقت بدل الضائع، سجل محمد بايو هدف التأهل برأسية في الدقيقة 90+9، ليضع منتخب غينيا قدمًا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا لأول مرة منذ عام 1976.