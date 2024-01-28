نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف ماك أليستر من مباراة تشيلسي القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن إمكانية مشاركة النجم الأرجنتيني ماك أليستر أمام تشيلسي في المباراة القادمة ببطولة الدوري الإنجليزي.

موقف ماك أليستر من مباراة تشيلسي القادمة

ويلتقي فريق ليفربول مع نظيره فريق تشيلسي مساء يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة 22 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وأكد كلوب في تصريحات له:" أليكسيس، أود أن أقول لو كانت المباراة الأخيرة في الموسم، سواء كانت فاصلة أو أي شيء آخر، كان بإمكانه اللعب، ولكن في جميع المباريات لم يكن بإمكانه اللعب".

وتابع:" لقد شعر ببعض الألم وقلنا له لا، ولا أريد أن أعرف المزيد، هذا كل ما في الأمر، لقد أعطيناه راحة أعتقد أنه يجب أن يكون جاهزًا لمباراة الأربعاء".

ونجح ليفربول في تحقيق الفوز بخمسة أهداف مقابل هدفين أمام نظيره فريق نورويتش سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي.