أحمد شوبير رئيسا للاعبين القدامى

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أحمد جودة - القاهرة - تسلم الاعلامى احمد شوبير منصب رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية لرعاية اللاعبين القدامى خلفا للواء الراحل عبد المنعم الحاج الذي وافته المنية منذ شهر.

شوبير رئيسا للاعبين القدامى

كما قرر مجلس ادارة الجمعية فى اجتماعه امس اقامة حفل يوم الوفاء باسم اللواء الحاج والذي سيقام بمركز التعليم المدنى منتصف الشهر القادم تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على ان يتم خلاله تكريم 20 نجما من نجوم الكرة المصرية القدامى.

المعروف ان مجلس ادارة الجمعية يضم كل من الكابتن محمود ابو رجيلة والكابتن عبد العزيز عبد الشافى والكابتن فتحى مبروك والمهندس هانى ابو ريدة والكابتن ربيع يس بالاضافة لامين الصندوق الاعلامى صلاح دندش والسكرتير العام محمد الجرجاوي.