نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة الإمارات وطاجيكستان في كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب طاجيكستان الأول لكرة القدم من التأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس آسيا 2023 عقب الفوز أمام الإمارات بنتيجة 5/3 بضربات الجزاء، اللقاء الذي جرى بينهما منذ قليل على أرضية ملعب أحمد بن علي، في إطار منافسات دور الستة عشر من المسابقة القارية.

ملخص أهداف مباراة طاجكستان ضد الإمارات اليوم في كأس آسيا

وسجل اللاعب وحدت حنونوف هدف منتخب طاجيكستان في مرمى حارس الإمارات بالدقيقة 30 من عمر اللقاء، بعدما استغل تمريرة متقنة من زميله زوير جوريبايف وعاد خليفة الحمادي بالتعادل في الدقيقة 90+5 وانتقلت للأشواط الإضافية ثم فازت طاجيكستان بركلات الترجيح 5/3.