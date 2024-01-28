نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة قطر وفلسطين في دور الـ16 من كأس أمم آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنتظر الجماهير العربية في الوطن العربي الكبير، مباراة من الطراز الرفيع، عندما يلتقى منتخبين قطر وفلسطين ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس أمم آسيا 2023 المقامة حاليًا على الأراضي القطرية.

موعد مباراة قطر ضد فلسطين

يلتقى المنتخب القطري مع نظيره الفلسطيني، مساء، غدًا، الإثنين الموافق 29 يناير 2024، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الأمم الآسيوية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل قطر المتوقع أمام فلسطين

حراسة المرمي: مشعل برشم

خط الدفاع: محمد وعد - لوكاس مينديش - المهدي علي مختار - بسام الراوي

خط الوسط: عبد العزيز حاتم - أحمد فتحي - مصطفى مشعل

خط الهجوم: أكرم عفيف - المعز علي - يوسف عبد الرزاق



تشكيل فلسطين المتوقع أمام قطر

حراسة المرمي: رامي حمادة

خط الدفاع: كاميلو سالدانيا - محمد صلاح - ميشيل تيرمانيني - مصعب البطاط

خط الوسط: محمود أبو وردة - عدي خروب - عميد محاجنة

خط الهجوم: زيد القنبر - عدي دباغ - تامر صيام

تنقل مباراة قطر وفلسطين على قناة SSC في المملكة العربية السعودية، والرابعة العراقية في العراق، وأبوظبي الرياضية الآسيوية في الإمارات وعلى قناة بي إن سبورت في بقية بقاع الوطن العربي الكبير.

