نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم خرافي.. تفاصيل تعاقد الأهلي مع أبو جبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أتم مسؤولو النادي الأهلي، اتفاقهم مع نظائرهم في البنك الأهلي على التعاقد مع محمد أبو جبل حارس المرمى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، إن المسؤولين اتفقوا مع نظائرهم في البنك الأهلي على استعارة محمد أبو جبل حتى نهاية الموسم.

وأشار المصدر إلى أنه تم الاتفاق على ضم أبو جبل مقابل ٧ مليون جنيه ونصف يقوم الأهلي بدفعهم على أن يتم قيد الحارس خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن العقود تم توقيعها بين كلا الناديين والصفقة تمت ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عنها.

الجدير بالذكر أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي يغيب عن الملاعب لمدة ٣ أشهر بسبب إصابته بخلع في الكتف خلال مباراة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر بكأس أمم إفريقيا.