نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمدي فتحي ينقد مرمى أبو جبل من انفراد محقق للكونغو الديمقراطية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الأول من مباراة مصر أمام الكونغو الديمقراطية وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر من عمر دور الستة عشر.

وكاد لاعب الكونغو الديمقراطية أن يحرز هدف المباراة الأول إلا أن حمدي فتحي استطاع انقاذ مرمى مصر من هدف محقق.

ويأمل منتخب مصر في تخطي الكونغو الديمقراطية من أجل مواجهة غينيا بعد تفوقها على حساب غينيا الاستوائية بهدف نظيف

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو

وتنقل المباراة المرتقبة ومباريات المسابقة بأكملها عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط والذي يأتي ترددها كالاتي:

BeIN Sport CUP1 HD

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

‏BeIN Sport CUP 2 HD

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

‏BeIN Sport CUP 3 English HD

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3