نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق فعاليات بطولة السباحة بالزعانف في بورسعيد: حضور مميز وتنافس شرس بين الفين مشترك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم اليوم الأحد فعاليات اليوم الثاني من بطولة منطقة بورسعيد الشتوية للسباحة بالزعانف 2024، التي يستضيف منافساتها حمام السباحة الأوليمبي بالمدينة الرياضية.

انطلاق فعاليات بطولة السباحة بالزعانف في بورسعيد

يشارك في البطولة نحو 2000 لاعب ولاعبة، وقد شهدت أمس إقامة مهرجان للبراعم ضمن منافسات البطولة، وشهدت اليوم حضور الدكتور مجدي أبو عرام عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ، إلى جانب حضور أعضاء مجلس إدارة المنطقة برئاسة إسلام حمص.

ومن المنتظر أن يشهد منافسات اليوم الرابع الموافق 30 يناير رئيس الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ سامح الشاذلي، كما يقام الحفل السنوي للمنطقة في نفس اليوم.

وتختتم منافسات البطولة يوم 1 فبراير بإقامة بطولة الماسترز والتي يشارك فيها نحو 50 لاعب ولاعبة.