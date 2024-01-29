الرياضة

الكونغو الديمقراطية تسجل الهدف الأول في شباك مصر

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكونغو الديمقراطية تسجل الهدف الأول في شباك مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الآن أحداث الشوط الأول من مباراة مصر أمام الكونغو الديمقراطية وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر من عمر دور الستة عشر.

هدف الكونغو الديموقراطية أمام مصر

وكاد  لاعب الكونغو الديمقراطية أن يحرز هدف المباراة الأول إلا أن حمدي فتحي استطاع انقاذ مرمى مصر من هدف محقق.

واستقبل المنتخب المصري هدف المباراة الأول وذلك مع حلول الدقيقة 37 من رمية تماس ليسجل. 
ميشاك إيليا هدف المباراة في غفلة دفاعية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو في أمم إفريقيا

وتنقل المباراة المرتقبة ومباريات المسابقة بأكملها عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط والذي يأتي ترددها كالاتي:

BeIN Sport CUP1 HD

التردد: 10810 
الاستقطاب: أفقي 
معدل الترميز: 27500 
معدل تصحيح الخطأ: 2/3 

‏BeIN Sport CUP 2 HD 
التردد: 10850 
الاستقطاب: أفقي 
معدل الترميز: 27500 
معدل تصحيح الخطأ: 2/3 

‏BeIN Sport CUP 3 English HD 
التردد: 12188 
الاستقطاب: أفقي 
معدل الترميز: 27500 
معدل تصحيح الخطأ: 2/3

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا