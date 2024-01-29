نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكونغو الديمقراطية تسجل الهدف الأول في شباك مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الآن أحداث الشوط الأول من مباراة مصر أمام الكونغو الديمقراطية وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر من عمر دور الستة عشر.

هدف الكونغو الديموقراطية أمام مصر

وكاد لاعب الكونغو الديمقراطية أن يحرز هدف المباراة الأول إلا أن حمدي فتحي استطاع انقاذ مرمى مصر من هدف محقق.

واستقبل المنتخب المصري هدف المباراة الأول وذلك مع حلول الدقيقة 37 من رمية تماس ليسجل.

ميشاك إيليا هدف المباراة في غفلة دفاعية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو في أمم إفريقيا

وتنقل المباراة المرتقبة ومباريات المسابقة بأكملها عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط والذي يأتي ترددها كالاتي:

BeIN Sport CUP1 HD

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

‏BeIN Sport CUP 2 HD

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

‏BeIN Sport CUP 3 English HD

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3