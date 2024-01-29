نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل لمصر.. هدف مصطفى محمد أمام الكونغو الديموقراطية بأمم إفريقيا "شاهد" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الأول من مباراة مصر أمام الكونغو الديمقراطية وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر من عمر دور الستة عشر.
هدف مصطفى محمد أمام الكونغو الديموقراطية
وسجل مصطفى محمد هدف المباراة هدف التعادل من ركلة جزاء احتسبت في الدقيقة 43 بعد عرقلة للاعب أحمد حجازي.
واستقبل المنتخب المصري هدف المباراة الأول وذلك مع حلول الدقيقة 37 من رمية تماس ليسجل ميشاك إيليا هدف المباراة في غفلة دفاعية.
القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو الديموقراطية
وتنقل المباراة المرتقبة ومباريات المسابقة بأكملها عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط والذي يأتي ترددها كالاتي:
BeIN Sport CUP1 HD
التردد: 10810
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ: 2/3
BeIN Sport CUP 2 HD
التردد: 10850
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ: 2/3
BeIN Sport CUP 3 English HD
التردد: 12188
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ: 2/3