نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل لمصر.. هدف مصطفى محمد أمام الكونغو الديموقراطية بأمم إفريقيا "شاهد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الأول من مباراة مصر أمام الكونغو الديمقراطية وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر من عمر دور الستة عشر.

هدف مصطفى محمد أمام الكونغو الديموقراطية

وسجل مصطفى محمد هدف المباراة هدف التعادل من ركلة جزاء احتسبت في الدقيقة 43 بعد عرقلة للاعب أحمد حجازي.

واستقبل المنتخب المصري هدف المباراة الأول وذلك مع حلول الدقيقة 37 من رمية تماس ليسجل ميشاك إيليا هدف المباراة في غفلة دفاعية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو الديموقراطية

وتنقل المباراة المرتقبة ومباريات المسابقة بأكملها عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط والذي يأتي ترددها كالاتي:

BeIN Sport CUP1 HD

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

BeIN Sport CUP 2 HD

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

BeIN Sport CUP 3 English HD

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3