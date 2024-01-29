نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأردن المتوقع أمام العراق في دور الـ16 من كأس أمم آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر الحسين عموته، المدير الفني لمنتخب الأردن على تشكيل النشامي الذي سيواجه المنتخب العراقي، في المباراة التي ستجمع المنتخبين

موعد مباراة الأردن ضد العراق



يتقابل المنتخب الأردني مع شقيقه العراقي، ظهر، غدًا، الإثنين، الموافق 29 يناير 2024، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس الأمم الآسيوية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة وفلسطين، والثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل الأردن أمام العراق



حراسة المرمي: يزيد أبو ليلى

خط الدفاع: سالم العجالين - يزن العرب - عبد الله نصيب

خط الوسط: محمود المرضي - رجائي عايد - نزار الرشدان - إحسان حداد

خط الهجوم: علي علوان - يزن النعيمات - موسى التعمري

وتذاع مباراة الأردن والعراق، على عدة قنوات أبرزها بي إن سبورتس والسعودية الرياضية SSC، بالإضافة إلى أبو ظبي الرياضية والكأس القطرية والرابعة العراقية التي تنقل المباريات على نايل سات.