نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الونش يكشف تفاصيل إصابته أمام أهلي جدة.. ويوجه رسالة خاصة لجماهير الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص محمود حمدي " الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تقديم الشكر لجماهير القلعة البيضاء التي تؤازر الأبيض باستمرار، وأهداها لقب بطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة.



وأشاد اللاعب بجماهير القلعة البيضاء التي تحرص على مساندة الفريق باستمرار، وشدد على أن الفريق سيبذل قصارى جهده من أجل المنافسة على كافة البطولات التي يشارك فيها.



وعلق مدافع القلعة البيضاء "الونش" على إصابته في مباراة أهلي جدة قائلًا:" تعرضت لكدمة في الركبة وحالتي مطمئنة ".



وتوج الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة السعودي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في نهائي البطولة.