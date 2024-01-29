نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة الونش أمام أهلي جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن محمود حمدي "الونش" مدافع القلعة البيضاء قد تعرض للإصابة بلكدمة في الركبة خلال مباراة أهلي جدة بكأس دبي للتحدي.

تفاصيل إصابة الونش أمام أهلي جدة

وأوضح طبيب الزمالك أن الفحوصات المبدئية التي خضع لها اللاعب مطمئنة، وسيخضع لمزيد من الفحوصات في الساعات المقبلة للاطمئنان عليه.

وتوج الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة السعودي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في نهائي البطولة.

ومن جانبهم حرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على التوجه للجماهير الموجودة في المدرجات للاحتفال معهم بعد الفوز على الأهلي السعودي والتتويج باللقب.

وهتفت الجماهير للاعبين بعد الفوز باللقاء وحصد اللقب، وطالبت بمواصلة الانتصارات في الفترة المقبلة والمنافسة على الدوري وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبهذا الفوز نجح أبناء ميت عقبة في التتويج ببطولة كأس دبي للتحدي، التي تقام على الأراضي الإماراتية وتحديدًا دبي.