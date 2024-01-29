نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل العراق المتوقع أمام الأردن في دور الـ16 من كأس أمم آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر خيسوس كاساس، المدير الفني لمنتخب العراق، على تشكيل أسود الرافدين، الذي سيواجه الأردن، في المباراة التي ستجمع المنتخبين ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس أمم آسيا المقامة حاليًا على الأراضي القطرية.

موعد مباراة العراق ضد الأردن



يلتقى المنتخب العراقي مع نظيره الأردني، ظهر، غدًا، الإثنين، الموافق 29 يناير 2024، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس الأمم الآسيوية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة وفلسطين، والثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل العراق المتوقع أمام الأردن



حراسة المرمي: جلال حسن

خط الوسط: ميرشاس دوسكي - ريبين سولاقا - سعد ناطق - حسين علي

خط الوسط: أمير العماري - أسامة راشد -علي جاسم - زيدان إقبال - إبراهيم بايش

رأس الحربة: أيمن حسين

وتنقل مباراة العراق أمام الأردن، على عدة قنوات أبرزها بي إن سبورتس والسعودية الرياضية SSC، بالإضافة إلى أبو ظبي الرياضية والكأس القطرية والرابعة العراقية التي تنقل المباريات على نايل سات.