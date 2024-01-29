نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين مصر والكونغو الديموقراطية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث الشوط الأول من مباراة مصر أمام الكونغو الديمقراطية وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر من عمر دور الستة عشر.

التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين مصر والكونغو الديموقراطية

وكاد لاعب الكونغو الديمقراطية أن يحرز هدف المباراة الأول إلا أن حمدي فتحي استطاع إنقاذ مرمى مصر من هدف محقق.

واستقبل المنتخب المصري هدف المباراة الأول وذلك مع حلول الدقيقة 37 من رمية تماس ليسجل ميشاك إيليا هدف المباراة في غفلة دفاعية

وسجل مصطفى محمد هدف المباراة هدف التعادل من ركلة جزاء احتسبت في الدقيقة 43 بعد عرقلة للاعب أحمد حجازي.

ويأمل منتخب مصر تخطي عقبة الكونغو الديمقراطية من أجل مواجهة غينيا في دور نهائي البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية

وتنقل المباراة المرتقبة ومباريات المسابقة بأكملها عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط والذي يأتي ترددها كالاتي:

BeIN Sport CUP1 HD

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

‏BeIN Sport CUP 2 HD

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

BeIN Sport CUP 3 English HD

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3