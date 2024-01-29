زيزو يضيع فرصة تسجيل هدف مصر الثاني في شباك الكونغو الديمقراطية

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أحمد جودة - القاهرة - تجري الآن أحداث الشوط الثاني من مباراة مصر أمام الكونغو الديمقراطية وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر من عمر دور الستة عشر.

وكاد لاعب الكونغو الديمقراطية أن يحرز هدف المباراة الأول إلا أن حمدي فتحي استطاع انقاذ مرمى مصر من هدف محقق.

واستقبل المنتخب المصري هدف المباراة الأول وذلك مع حلول الدقيقة 37 من رمية تماس ليسجل ميشاك إيليا هدف المباراة في غفلة دفاعية

وسجل مصطفى محمد هدف المباراة هدف التعادل من ركلة جزاء احتسبت في الدقيقة 43 بعد عرقلة للاعب أحمد حجازي.

وأضاع أحمد زيزو هدف مصر الثاني من هجمة منظمة والذي تصدى لها حارس مرمى الكونغو الديموقراطية للحفاظ على التعادل.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية

وتنقل المباراة المرتقبة ومباريات المسابقة بأكملها عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط والذي يأتي ترددها كالاتي:

BeIN Sport CUP1 HD

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

‏BeIN Sport CUP 2 HD

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

‏BeIN Sport CUP 3 English HD

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3