نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر جابر: الفوز ببطولة كأس دبي للتحدي حافز قوي للفترة المقبلة.. ونسعى لتحقيق طموحات النادي وجماهيره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى عمر جابر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته البالغة بتحقيق بطولة كأس دبي للتحدي على حساب فريق أهلي جدة السعودي.

تصريحات عمر جابر

وقال عمر جابر في تصريحاته عقب اللقاء: "الفريق نجح في تحقيق فوز مهم جدا على فريق قوي مثل أهلي جدة وأشكر جماهير الزمالك على المساندة الدائمة داخل وخارج مصر".

وأضاف اللاعب قائلًا:"الفوز ببطولة كأس دبي للتحدي سيكون حافزًا قويًا لنا في الفترة المقبلة، ونستطيع تحقيق طموحات النادي وجماهيره في البطولات التي نشارك فيها".

وتوج الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة السعودي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في نهائي البطولة.