الرياضة

إلى الأشواط الإضافية.. منتخب مصر ينهي الشوط الثاني بالتعادل أمام الكونغو الديمقراطية

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الثاني من مباراة مصر أمام الكونغو الديمقراطية وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر من عمر دور الستة عشر.

وكاد  لاعب الكونغو الديمقراطية أن يحرز هدف المباراة الأول إلا أن حمدي فتحي استطاع انقاذ مرمى مصر من هدف محقق.

واستقبل المنتخب المصري هدف المباراة الأول وذلك مع حلول الدقيقة 37 من رمية تماس ليسجل ميشاك إيليا هدف المباراة في غفلة دفاعية

وسجل مصطفى محمد هدف المباراة هدف التعادل من ركلة جزاء احتسبت في الدقيقة 43 بعد عرقلة للاعب أحمد حجازي.

وأضاع أحمد زيزو هدف مصر الثاني من هجمة منظمة والذي تصدى لها حارس مرمى الكونغو الديموقراطية للحفاظ على التعادل.

وحاول المنتخبين هز الشباك في الشوط الثاني وسط تفوق نسبي لمنتخب مصر والذي سيطر على الأوقات الأخيرة من المباراة.

ويأتي الشوط الإضافي كأول مباراة تذهب الشوط الاضافي منذ بدأ منافسات دور الستة عشر.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية في امم افريقيا

وتنقل المباراة المرتقبة ومباريات المسابقة بأكملها عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط والذي يأتي ترددها كالاتي:


‏BeIN Sport CUP1 HD 

التردد: 10810 
الاستقطاب: أفقي 
معدل الترميز: 27500 
معدل تصحيح الخطأ: 2/3 
 
‏BeIN Sport CUP 2 HD 
التردد: 10850 
الاستقطاب: أفقي 
معدل الترميز: 27500 
معدل تصحيح الخطأ: 2/3 
 
‏BeIN Sport CUP 3 English HD 
التردد: 12188 
الاستقطاب: أفقي 
معدل الترميز: 27500 
معدل تصحيح الخطأ: 2/3

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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