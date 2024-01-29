نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المتأهلون إلى ربع نهائي كأس آسيا قبل مباريات اليوم الاثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي"، قائمة المتأهلين إلى ربع نهائي بطولة كأس آسيا هذا الموسم، قبل انطلاق مباريات اليوم الإثنين الموافق 29 من شهر يناير الجاري، ضمن منافسات دور الستة عشر من أحداث البطولة.

ونجح منتخب طاجيكستان، في تحقيق الفوز على نظيره المنتخب الإماراتي، بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعدما انتهى الوقت الأصلي، والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

المتأهلون إلى ربع نهائي كأس آسيا

طاجيكستان، ومن المقرر أن يواجه في ربع نهائي كأس أمم آسيا، الفائز من مباراة العراق ضد الأردن.

أستراليا؛ والتي من المنتظر أن تواجه الفائز من مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية، في ربع نهائي بطولة كأس آسيا هذا الموسم.

مواعيد مباريات كأس آسيا اليوم الإثنين

العراق ضد إيران، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

قطر ضد فلسطين، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس آسيا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس آسيا هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا عبر قناة beIN ASIAN.