نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم سلبي لمنتخب مصر أمام الكونغو في أمم إفريقيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يستعد المنتخب المصري للفصل الأخير في مباراة الكونغو الديموقراطية وذلك ضمن منافسات الدور الستة عشر من بطولة كأس الأمم.

وجاءت ركلات الترجيح عقب التعادل في الوقت الاصلي والاضافي بهدف لمثله

استقبل المنتخب المصري هدف المباراة الأول وذلك مع حلول الدقيقة 37 من رمية تماس ليسجل ميشاك إيليا هدف المباراة في غفلة دفاعية

وسجل مصطفى محمد هدف المباراة هدف التعادل من ركلة جزاء احتسبت في الدقيقة 43 بعد عرقلة للاعب أحمد حجازي.

وأضاع أحمد زيزو هدف مصر الثاني من هجمة منظمة والذي تصدى لها حارس مرمى الكونغو الديموقراطية للحفاظ على التعادل.

وحاول المنتخبين هز الشباك في الشوط الثاني وسط تفوق نسبي لمنتخب مصر والذي سيطر على الأوقات الأخيرة من المباراة.

رقم سلبي للمنتخب المصري

طرد محمد حمدي أمام الكونغو الديمقراطية هو أول طرد للاعب من صفوف منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية منذ 26 عاما والذي تعرض مدحت عبد الهادي لاعب الزمالك الاسبق للطرد أمام المغرب عام 1998

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية في امم افريقيا

وتنقل المباراة المرتقبة ومباريات المسابقة بأكملها عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط والذي يأتي ترددها كالاتي:



‏BeIN Sport CUP1 HD

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3



‏BeIN Sport CUP 2 HD

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3



‏BeIN Sport CUP 3 English HD

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3