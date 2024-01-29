نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر يودع بطولة أمم إفريقيا بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت الان أحداث مباراة مصر أمام الكونغو الديمقراطية وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر في بطولة أمم إفريقيا بكوت ديفوار.



وودع المنتخب المصري بطولة أمم إفريقيا بعد الوصول لركلات الترجيح وسط مباراة ماراثونية، انتهي بها الوقت الأصلي والاضافي بالتعادل.

استقبل المنتخب المصري هدف المباراة الأول وذلك مع حلول الدقيقة 37 من رمية تماس ليسجل ميشاك إيليا هدف المباراة في غفلة دفاعية

وسجل مصطفى محمد هدف المباراة هدف التعادل من ركلة جزاء احتسبت في الدقيقة 43 بعد عرقلة للاعب أحمد حجازي.

وأضاع أحمد زيزو هدف مصر الثاني من هجمة منظمة والذي تصدى لها حارس مرمى الكونغو الديموقراطية للحفاظ على التعادل.

وحاول المنتخبين هز الشباك في الشوط الثاني وسط تفوق نسبي لمنتخب مصر والذي سيطر على الأوقات الأخيرة من المباراة.



وجاءت ركلات الترجيح كحل اخير في المباراة العصيبة، وسط مباراة ماراثونية اضاع فيها مصطفى محمد ومحمد أبو جبل ركلتين ترجيح أدت لوداع منتخب مصر.

ويواجه منتخب الكونغو الديمقراطية نظيره غينيا الدور القادم في مواجهة هادئة نسبيا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية في أمم إفريقيا

وتنقل المباراة المرتقبة ومباريات المسابقة بأكملها عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط والذي يأتي ترددها كالاتي:



‏BeIN Sport CUP1 HD

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3



‏BeIN Sport CUP 2 HD

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3



‏BeIN Sport CUP 3 English HD

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3