نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول رد فعل من وزير الشباب والرياضة بعد وداع منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فشل منتخب مصر لكرة القدم، بقيادة " روي فيتوريا"، في عبور الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 وخطف التأهل لربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

وودع منتخب مصر، بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد السقوط أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح 8-7، بعدما انتهت المباراة والاشواط الاضافية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

رد فعل وزارة الشباب والرياضة بعد خروج منتخب مصر الإفريقي

وحسب ما أكده مصدر في تصريحات خاصة لـ" دوت الخليج الرياضي"، فأن هناك اتجاه داخل وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي، لـ إقالة روي فيتوريا من منصب المدير الفني لمنتخب مصر بعد الخروج من بطولة أمم إفريقيا.

وقال المصدر:" أن وزير الشباب والرياضة غاضب جدًا بسبب خروج منتخب مصر من كأس الأمم الأفريقية أمام الكونغو الديمقراطية".

وأضاف المصدر:" أن يوجد اتجاه آخر داخل وزارة الشباب والرياضة بتوجيه الشكر لـ روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر ".