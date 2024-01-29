نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساندوتش الكان.. أبو جبل يرحم المصريين من تخاريف فيتوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرج منتخب مصر من بطولة كأس أمم إفريقيا على يد الكونغو الديمقراطية، في المباراة التي جمعت بينهما، وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر، واتجهت لركلات الترجيح، وبها ودع الفراعنة البطولة بعدما فاز المنتخب الديمقراطي.



وشارك أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر في خروج الفراعنة من البطولة بعدما، فشل في تصدي أي ركلة جزاء من لاعبي الكونغو الديمقراطية، وعندما شارك في ركلات الجزاء سجل الهدف القاتل الحاسم في اللقاء في شباك الكونغو ومنها ودع الفراعنة بطولة أمم إفريقيا.



وبعدما تعادل منتخب مصر مع الكونغو الديمقراطية في المباراة الرسمية اتجه الثنائي لركلات الترجيح نجح من خلالها جميع لاعبي الفراعنة من تسجيل الركلات ولكن شارك الثنائي مصطفى محمد والحارس محمد أبو جبل في خروج المنتخب المصري من بطولة كأس أمم إفريقيا بعدما أضاع كل منهما ركلة ترجيح.



وبهذا رحم أبو جبل الشعب المصري من تخاريف روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بعدما تعادل في أمم إفريقيا 4 مرات، واستقبل 7، وسجّل 7، ولم يحقق أي فوز خلال مشاركته في البطولة.



وبعد خروج منتخب مصر تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا بعد الفوز على منتخب مصر 8-7 بركلات الترجيح، وذلك ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

ويستعد منتخب الكونغو الديمقراطية لمواجهة نظيره منتخب غينيا في الدور ربع النهائي.