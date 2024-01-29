نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 أسباب "فنية" لوداع منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد مفاجأة ماراثونية أمام منتخب الكونغو الديموقراطية ضمن منافسات دور الستة عشر من البطولة.

المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في الوقتين الأصلي والإضافي، لتكون ركلات الترجيح هي الحل الأخير من أجل حسم التأهل لملاقاة غينيا.

وتعددت أسباب وداع منتخب مصر وسط جدل كبير حول قائمة المنتخب المشاركة في البطولة.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي أبرز أسباب وداع المنتخب المصري بطولة أمم افريقيا كوت ديفوار 2023.

اختيار خاطئ للقائمة المشاركة

جدل كبير وجه لقائمة البرتغالي روري فيتوريا المشاركة في البطولة، بسبب اختيار اللاعبين المشاركين رغم الغياب عن المشاركة مع أنديتهم، ولم يتراجع البرتغالي عن اختيارين سوى بإصابة الثنائي محمد نبيل كوكا واسامة جلال ويحل بدلائهم مهند لاشين وياسر إبراهيم.



إشراك لاعبين خارج المستوى

يتحمل البرتغالي مسئولية إشراك لاعبين خارج المستوى في المباريات الأربعة، رغم تراجع حالاتهم الفنية في المباريات ووجود بدلاء أفضل خارج المباراة لتكون النتيجة تعادلات لا غير.

تبديلات خاطئة ومتأخرة

استكمال مسلسل الاختيارات الخاطئة، مازالت تبديلات فيتوريا متأخرة، وخاطئة لتكون بلا جدوى.