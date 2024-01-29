نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. "أكثر من مليون دولار" تعرف على كم خسرت مصر بعد وداع أمم إفريقيا 2023؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرج منتخب مصر من بطولة كأس أمم إفريقيا على يد الكونغو الديمقراطية، وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر في المباراة التي جمعت بينهما واتجهت لركلات الترجيح، وبها ودع البطولة بعدما فاز المنتخب الديمقراطي.

وقام الاتحاد الأفريقي بتحديد المكاسب المالية الضخمة بعدما رفع قيمة الجوائز المالية بنسبة 40% لتصل إلى 7 ملايين دولار لبطل هذه النسخة من كأس الأمم الأفريقية، وصولًا لجوائز إلى المنتخبات المتأهلة للدور ثمن النهائي من البطولة.

وبعد فشل منتخب مصر في الاستكمال في البطولة والتأهل للدور ربع النهائي، فقد الاتحاد المصري 1.3 مليون دولار على الأقل، وهو ما كان يتصاعد في حالة استكمال الفراعنة مشواره في البطولة، خاصة أنه كان بإمكانه التأهل لنصف النهائي على الأقل نظرًا لمواجهته غينيا في مباراة في المتناول.

وشارك أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر في خروج الفراعنة من البطولة بعدما، فشل في تصدي أي ركلة جزاء من لاعبي الكونغو الديمقراطية، وعندما شارك في ركلات الجزاء سجل الهدف القاتل الحاسم في اللقاء في شباك الكونغو ومنها ودع الفراعنة بطولة أمم إفريقيا.



وبعدما تعادل منتخب مصر مع الكونغو الديمقراطية في المباراة الرسمية اتجه الثنائي لركلات الترجيح نجح من خلالها جميع لاعبي الفراعنة من تسجيل الركلات ولكن شارك الثنائي مصطفى محمد والحارس محمد أبو جبل في خروج المنتخب المصري من بطولة كأس أمم إفريقيا بعدما أضاع كل منهما ركلة ترجيح.

وبعد خروج منتخب مصر تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا بعد الفوز على منتخب مصر 8-7 بركلات الترجيح، وذلك ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

ويستعد منتخب الكونغو الديمقراطية لمواجهة نظيره منتخب غينيا في الدور ربع النهائي.