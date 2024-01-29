نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فضل: منظومة كرة القدم في مصر تسير بالصدفة ودائما بها مشاكل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد فضل لاعب منتخب مصر السابق، أن الأمور تسير في منظومة كرة اليد دون خطة واضحة وبمحض الصدفة، مشيرًا إلى أن كرة اليد متفوقة على كرة القدم في كل شئ.

وقال فضل عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc: " هنا في مصر هناك تفوق في كرة اليد، بينما منظومة كرة القدم بها العديد من المشاكل".

وتابع: "نحن لا نسير رياضيا وفقا لخطة محددة، وهل اختيارات الجمعية للمجلس صحيحة؟، كل الامور الرياضية تسير بالصدفة حتي اختيار حسن شحاتة جاء بالصدفة".

وودع منتخب مصر بطولة كأس أمم إفريقيا، بعد تلقى الهزيمة على يد الكونغو الديموقراطية بركلات الجزاء الترجيحية.