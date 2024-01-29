نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رد فعل لاعبي منتخب مصر بعد وداع أمم إفريقيا (بكاء 3 لاعبين) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودع منتخب مصر بقيادة روى فيتوريا المدير الفني للفراعنة، بطولة كأس أمم إفريقيا بعد الهزيمة على يد الكونغو الديمقراطية بنتيجة 8 - 7 بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعت بينهما فى ثمن النهائى.

شهد خروج منتخب مصر من بطولة كأس أمم إفريقيا، انهيار لاعبو منتخب مصر ودخولهم في نوبة بكاء، أبرزهم مصطفى محمد، ومحمود حسن تريزيجية وإمام عاشور، وذلك بعد تلقي الهزيمة في مباراة اليوم، على يد الكونغو الديمقراطية، في اللقاء الذي انتهى بركلات الجزاء الترجيحية، وكتب التأهل لمنتخب الكونغو الديموقراطية.

فى الدقيقة "37" من عمر اللقاء سجل ميشاك إيليا هدف التقدم لمنتخب الكونغو الديموقراطية، ومع الدقيقة "45" سجل مصطفى محمد هدف التعادل للفراعنة من ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح أحمد حجازى بعد تعدي مدافع الكونغو عليه بالضرب، لينتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وانتهى الوقتان الأصلى والإضافى بالتعادل الايجابى بنتيجة هدف لمثله، بين منتخبى مصر والكونغو الديموقراطية، حتى اتجهت المباراة لركلات الجزاء الترجيحية، التي كتبت التأهل لمنتخب الكونغو الديمقراطية على حساب الفراعنة.