نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خسائر للركب.. كم ستكلف إقالة فيتوريا خزينة اتحاد الكرة المصري؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرج منتخب مصر من بطولة كأس أمم إفريقيا على يد الكونغو الديمقراطية، وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر في المباراة التي جمعت بينهما واتجهت لركلات الترجيح، وبها ودع البطولة بعدما فاز المنتخب الديمقراطي.



وشارك أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر في خروج الفراعنة من البطولة بعدما، فشل في تصدي أي ركلة جزاء من لاعبي الكونغو الديمقراطية، وعندما شارك في ركلات الجزاء سجل الهدف القاتل الحاسم في اللقاء في شباك الكونغو ومنها ودع الفراعنة بطولة أمم إفريقيا.



وبعدما تعادل منتخب مصر مع الكونغو الديمقراطية في المباراة الرسمية اتجه الثنائي لركلات الترجيح نجح من خلالها جميع لاعبي الفراعنة من تسجيل الركلات ولكن شارك الثنائي مصطفى محمد والحارس محمد أبو جبل في خروج المنتخب المصري من بطولة كأس أمم إفريقيا بعدما أضاع كل منهما ركلة ترجيح.

وبعدما ودع منتخب مصر البطولة تم تفعيل أحد البنود المدرجة بعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر مع اتحاد الكرة.

ويتضمن هذا البند في عقد فيتوريا الشرط الجزائي وفقًا لما جاء في العقد وهو إنه لا يدخل هذا البند حيز التفعيل إلا بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا.

وبعد خروج منتخب مصر من أمم إفريقيا تم تفعيل البند المشار إليه في عقد فيتوريا، وأنه في حال رغبة اتحاد الكرة أو فيتوريا إنهاء التعاقد يتعين على الطرف الراغب في فسخ العقد سداد الشرط الجزائي، والمقدر بمبلغ وقيمته راتب 3 أشهر من راتب المدرب البرتغالي.

حيث يتقاضى فيتوريا راتب شهري 200 ألف يورو ويشمل هذا الراتب راتب المساعدين الأجانب العاملين معه، وفي حال رغبة المدرب في إنهاء عقده مع المنتخب أو رغبة اتحاد الكرة في إقالة المدرب سيتعين على أي من الراغب سداد المبلغ نحو 600 ألف يورو للآخر.

وبعد خروج منتخب مصر تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا بعد الفوز على منتخب مصر 8-7 بركلات الترجيح، وذلك ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

ويستعد منتخب الكونغو الديمقراطية لمواجهة نظيره منتخب غينيا في الدور ربع النهائي.