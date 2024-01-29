نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. متحدث الزمالك يعلق بكلمتين فقط على خروج مصر من كأس الأمم الأفريقية (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، رسالة شديدة اللهجة للاتحاد المصري عقب خروج منتخب مصر من بطولة كأس أمم إفريقيا اليوم بعد تلقي الهزيمة على يد الكونغو الديموقراطية.

حيث نشر أحمد سالم عبر حسابه الرسمي فيسبوك: "ذنب عواد".

وودع منتخب مصر بقيادة روى فيتوريا المدير الفني للفراعنة، بطولة كأس أمم إفريقيا بعد الهزيمة على يد الكونغو الديمقراطية بنتيجة 8 - 7 بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعت بينهما فى ثمن النهائى.



فى الدقيقة "37" من عمر اللقاء سجل ميشاك إيليا هدف التقدم لمنتخب الكونغو الديموقراطية، ومع الدقيقة "45" سجل مصطفى محمد هدف التعادل للفراعنة من ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح أحمد حجازى بعد تعدي مدافع الكونغو عليه بالضرب، لينتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وانتهى الوقتان الأصلى والإضافى بالتعادل الايجابى بنتيجة هدف لمثله، بين منتخبى مصر والكونغو الديموقراطية، حتى اتجهت المباراة لركلات الجزاء الترجيحية، التي كتبت التأهل لمنتخب الكونغو الديمقراطية على حساب الفراعنة.