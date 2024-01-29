نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هروب أم طمع.. لماذا سدد أبو جبل ركلة جزاء مصر الأخيرة أمام الكونغو بدلا من لاشين؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ودع منتخب مصر الأول لكرة القدم، منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية بساحل العاج، بعد الهزيمة أمام نظيره الكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي الكان، بعد الخسارة بركلات الجزاء الترجيحية.

وفازت كتيبة الكونغو بنتيجة 8-7 بعد اللجوء إلى ضربات الجزاء.

- سيف زاهر يكشف سبب تسديد أبو جبل لركلة الجزاء

وأكد سيف زاهر خلال برنامجه عبر قناة أون تايم سبورتس:" كان يوجد اتفاق على الخمس كرات الأولى من ضربات الجزاء ولكن بعد خروج العديد من الاعبين خلال اللقاء بخلاف المصابين أصبح بعض المسددين رقم واحد خارج الحسابات مثل صلاح وزيزو".

وتابع:" مهند لاشين لم يرغب في التسديد، لذلك سدد أبو جبل وركلات الجزاء تحتاج شخصية وقوة أعصاب ولكن كل هذا اجتهادات ولكن لا يوجد تأكيد على طلب لاشين عدم التسديد أو أبو جبل من طلب التسديد".

وأصبح من المقرر أن يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية نظيره غينيا في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023، بعد إقصاء منتخب مصر وفوز غينيا أمام نظيره غينيا الاستوائية بهدف نظيف في الوقت القاتل.