نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد وداع أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرج منتخب مصر من بطولة كأس أمم إفريقيا على يد الكونغو الديمقراطية، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات دور الستة عشر، واتجهت لركلات الترجيح، وبها ودع البطولة بعدما فاز المنتخب الديمقراطي.



وشارك أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر في خروج الفراعنة من البطولة بعدما، فشل في تصدي أي ركلة جزاء من لاعبي الكونغو الديمقراطية، وعندما شارك في ركلات الجزاء سجل الهدف القاتل الحاسم في اللقاء في شباك الكونغو ومنها ودع الفراعنة بطولة أمم إفريقيا.



وبعدما تعادل منتخب مصر مع الكونغو الديمقراطية في المباراة الرسمية اتجه الثنائي لركلات الترجيح نجح من خلالها جميع لاعبي الفراعنة من تسجيل الركلات ولكن شارك الثنائي مصطفى محمد والحارس محمد أبو جبل في خروج المنتخب المصري من بطولة كأس أمم إفريقيا بعدما أضاع كل منهما ركلة ترجيح.

موعد مواجهة منتخب مصر القادمة في كأس العالم 2026

استهل منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 بفوز محقق على جيبوتي بسداسية نظيفة، ثم نجح في الفوز على سيراليون بهدفين دون رد، والآن ينتظر موعده مع بوركينا فاسو.

ويدخل الفراعنة اللقاء، بهدف مواصلة للانتصارات للاقتراب أكثر من التأهل إلى المونديال القادم.

موعد مباراة مصر ضد بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026 يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024 وتقام المواجهة على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة حكم بداية المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026



وتذاع مباراة منتخب مصر ضد نظيره بوركينا فاسو عبر شبكة "SSC" الرياضية السعودية، الحاصلة على حقوق بث تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة إفريقيا، كما أنها من الممكن ان تنقل قناة أون تايم سبورتس المباراة بصفتها حاصلة على حقوق بث مباريات منتخب مصر.