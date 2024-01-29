نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من رضا عبد العال بعد خروج مصر من كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حمل رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على منتخب مصر مسؤولية خروج الفراعنة من بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

وودع منتخب مصر بطولة كأس أمم إفريقيا من الدور ثمن النهائي على يد منتخب الكونغو الديمقراطية بعد الهزيمة عن طريق ركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والاضافي بالتعادل بهدف لكل منتخب.

تعليق رضا عبد العال

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن حازم إمام عضو اتحاد الكرة يتحمل مسؤولية خروج المنتخب من أمم إفريقيا لأنه السبب في التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني ".

وأضاف:حازم إمام ورط منتخب مصر في التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا الذي فشل في الاختبارات الحقيقة مع الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.