نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منذ 1992.. رقم سلبي لـ أول مرة لمنتخبات مصر وتونس والجزائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد مفاجأة ماراثونية أمام منتخب الكونغو الديموقراطية ضمن منافسات دور الستة عشر من البطولة.

المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في الوقتين الأصلي والإضافي، لتكون ركلات الترجيح هي الحل الأخير من أجل حسم التأهل لملاقاة غينيا.



ومازالت المنتخبات العربية تقدم نتائج مزرية، والتي ودع فيها الثنائي تونس والجزائر البطولة من دور المجموعات، قبل وداع الفراعنة من دور الستة عشر لنشهد رقما سلبيا جاء كالاتي:

الثلاثي العربي يكتبون رقما سلبيا بوداع مصر

منذ إقامة الدور ربع النهائي في كأس الأمم الأفريقية عام 1992، كانت هذه المرة الثالثة فقط التي لم نرى فيها المنتخب المصري، والجزائري، والتونسي حاضرون في هذه المرحلة من المسابقة بعد عام 1992 و2013

القنوات الناقلة لمباراة كأس الأمم الأفريقية

وتنقل المباراة المرتقبة ومباريات المسابقة بأكملها عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط والذي يأتي ترددها كالاتي:



‏BeIN Sport CUP1 HD

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3



‏BeIN Sport CUP 2 HD

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3



‏BeIN Sport CUP 3 English HD

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3